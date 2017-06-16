Аналитики склоняются к тому, что Обамейянг летом перейдёт из «Боруссии» в «ПСЖ»

Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу, что не заинтересован в его услугах. После этой информации букмекерские компании обновили линию на команду, в которой окажется Обамейянг к закрытию летнего трансферного окна.

Аналитики по-прежнему называют самым вероятным местом продолжения карьеры форварда «ПСЖ» (2.63). Следом идут варианты «любой китайских клуб» (5.00), «Ливерпуль» (11.0) «Манчестер Юнайтед» (13.0) и «Реал» (15.0). (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что Обамейянг останется в «Боруссии», можно за 3.24.