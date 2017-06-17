«Фонбет»: на следующий шахматный турнир планируем пригласить Карякина

15 июня в Москве состоялся шахматный турнир, организованный букмекерской конторой «Фонбет» совместно с московской шахматной школой «Этюд». Турнир проводился для всех желающих без вступительного взноса с призовым фондом в 30 тыс. рублей. Также турнир был зарегистрирован как рейтинговый, и новичкам в случае успешного выступления присваивался официальный рейтинг ФИДЕ.

Турнир проходил в формате блиц по швейцарской системе, что было сделано в интересах игроков различного уровня. После пары туров участники распределялись по своему уровню: сильные играли с сильными, а слабые — со слабыми, так что у каждого был шанс выиграть несколько партий. Победителем соревнования стал Владимир Захарцов.

«Шахматы — интереснейший вид спорта, мы видим в нём большой потенциал, поэтому сейчас работаем в двух направлениях — социальная ответственность и развитие и улучшение букмекерсеого предложения по ставкам на шахматы. Прошедший турнир — очередной шаг в рамках стратегии по поддержке спорта. Нам было очень приятно, что турнир вызвал большой интерес и у наших клиентов. Увы, не все желающие смогли принять участие, так как количество столов было ограничено. Нам было важно увидеть, что такие мероприятия вызывают интерес у аудитории, поэтому ещё вчера вовремя турнира мы начали обсуждать дальнейшие перспективы сотрудничества с „Этюдом“. Хорошим призом для участников будущих турниров станет появление Сергея Карякина среди гостей мероприятия», — сообщили «Чемпионату» в БК «Фонбет».