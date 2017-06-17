Аналитики: волейболисты сборной России проиграют США в Мировой лиге

17 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные США и России. Начало игры — в 18:25 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу США за 1.62. Шансы России оценены в 2.46.(см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, сборной США для победы не хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "+1,5 партии" — 1.70, а на победу США с форой "-1,5 сета" — 2.15.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят победу сборной США 3-1 (4.10). Поставить на сухую победу американцев можно за 4.40.