Аналитики: Роналду обязательно забьёт в матче КК-2017 Португалия — Мексика

18 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Португалии и Мексики. Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Португалии за 2.13. Шансы Мексики на победу оценены коэффициентом 3.80. Поставить на ничью можно за 3.38 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.27, а на ТМ 2,5 гола — за 1.71.



Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.90) и Андре Силва (2.70). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.03.