Букмекеры: россиянка Вихлянцева проиграет в финале турнира WTA в Хертогенбосхе

18 июня в финальном матче турнира WTA в голландском Хертогенбосхе встретятся россиянка Наталья Вихлянцева и эстонка Анетт Контавейт. Начало встречи — в 13:00 мск.



Согласно котировкам, у эстонки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Контавейт оценивается с коэффициентом 1.38. Победа с форой «-4,5» геймов — 2.17 (см. все коэффициенты на матч).



Если Вихлянцева сумеет победить Контавейт, сыграет ставка с коэффициентом 3.30. На то, что россиянка сумеет удержать фору в 4,5 геймов, можно поставить за 1.74.