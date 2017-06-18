Букмекеры: Ибрагимович продолжит карьеру в MLS, шансы «Зенита» — 12,5%

На этой неделе СМИ сообщили, что нападающий Златан Ибрагимович может рассмотреть вариант с возвращением в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год. В связи с этим букмекерские компании обновили линию на клуб, в котором окажется швед к окончанию летнего трансферного окна.

Аналитики склоняются к тому, что Ибрагимович продолжит карьеру в MLS (1.57). Следом идут варианты с «МЮ» (7.00), «ПСЖ» и «Зенитом» (по 8.00) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы «Милана» (11.0), китайских клубов (15.0), а также «Мальме», «Наполи» и «Селтика» (по 21.0).

Сейчас шведский футболист восстанавливается после травмы колена. Ранее «Манчестер Юнайтед», за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на АПЛ. В составе манкунианцев 35-летний форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов.