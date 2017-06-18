Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Прогноз Казанского на матч Португалия — Мексика: португальцы победят

18 июня 2017, воскресенье. 15:05. Ставки

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Португалия — Мексика на Кубке конфедераций — 2017.

Ставка: победа сборной Португалии за 2.14 (см. все коэффициенты на матч)

«Португалия, на мой взгляд, главный фаворит турнира. Это Роналду уставший? Да на нём воду возить по всей Казани можно. Фернанду Сантуш сохранил всю команду. Было бы странно, правда, если бы не сделал. Что же до Мексики, то на «Ацтеке» игра против Штатов была невыразительной. Америка отдала мяч и довольно спокойно защищалась, а атака имени Чичарито никак не могла сообразить, как же забить больше одного мяча. Португальцы куда искушённее в обороне. Про атаку молчу. Так что чистая Португалия здесь», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Матч Португалия — Мексика состоится 18 июня на стадионе «Казань Арена». Начало — в 18:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
18 июня 2017, воскресенье
15:05 Прогноз Казанского на матч Португалия — Мексика: португальцы победят
13:30 Букмекеры: Ибрагимович продолжит карьеру в MLS, шансы «Зенита» — 12,5%
11:45 Согласно котировкам, волейболисты сборной России разгромят Иран в Мировой лиге
10:00 Сборная Чили победит Камерун на Кубке конфедераций, уверены букмекеры
17 июня 2017, суббота
23:18 Букмекеры: россиянка Вихлянцева проиграет в финале турнира WTA в Хертогенбосхе
21:00 Аналитики: Роналду обязательно забьёт в матче КК-2017 Португалия — Мексика
18:30 В Кении налог для игорного бизнеса составит 35%, а не 50
16:15 Прогноз Карпина на матч Россия — Новая Зеландия: обе забьют, и победа России
15:47 Букмекер: 87 % игроков ставят на победу России в матче с Новой Зеландией
14:39 Уорд — Ковалёв: букмекеры назвали фаворита реванша
13:31 Прогноз Нагучева на Россия — Новая Зеландия: второй тайм наиболее результативный
13:00 Аналитики: волейболисты сборной России проиграют США в Мировой лиге
11:30 Согласно котировкам, баскетболистки сборной России победят Бельгию на ЧЕ-2017
10:45 Букмекеры: игроки верят в выход сборной России из группы на Кубке конфедераций
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России начать КК с победы над Новой Зеландией
09:00 Генич: Россия победит Новую Зеландию в нерезультативном матче
07:00 «Фонбет»: на следующий шахматный турнир планируем пригласить Карякина
16 июня 2017, пятница
22:26 Аналитики склоняются к тому, что Обамейянг летом перейдёт из «Боруссии» в «ПСЖ»
21:57 Букмекеры оценили шансы клубов Серии А не дать «Юве» выиграть 7-й скудетто кряду
19:33 Прогноз Карякина на Кубок конфедераций: в финале сыграют Россия и Чили
19:23 БК «Винлайн» заключила спонсорское соглашение с РФС
19:11 Газзаев одобрил идею размещения ППС на стадионах
14:30 Bet365 остаётся лидером онлайн-ставок в Италии, PlanetWin365 сохранил 2-е место
13:00 Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций — 2017
12:11 Букмекеры не сомневаются, что Роналду начнёт новый сезон в «Реале»
11:30 Betfred стал спонсором «Болтона»
10:00 Согласно котировкам, баскетболистки сборной России победят Латвию на ЧЕ-2017
15 июня 2017, четверг
18:28 «Миннесота Твинс» — «Сиэтл Маринерс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
18:14 Betfred запустила онлайн-платформу TradeFred
17:17 Сергеев: для крупных иностранных БК условия выхода на российский рынок приемлемы
17:05 В Бельгии серьёзно ограничат рекламу азартных игр
16:00 Эксперты оценили шансы клубов Бундеслиги не дать «Баварии» стать чемпионом
14:35 32Red ещё два года будет титульным спонсором шотландского клуба «Рейнджерс»
13:27 Букмекеры: шансы Макгрегора победить Мейвезера — 14%
12:50 Власти Британии рады, что букмекеры не размещают рекламу на файлообменниках
11:00 Согласно котировкам, волейболисты сборной России проиграют Польше в Мировой лиге
01:00 Австралийскому теннисисту грозит 10 лет тюрьмы за договорной матч и наркотики
14 июня 2017, среда
20:41 Betconstruct начал сотрудничество с чешским букмекером Tipsport
20:30 «Торонто Блю Джейс» — «Тампа-Бэй Рэйз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
19:21 Букмекеры: Хамес летом точно покинет «Реал», скорее всего он перейдёт в «Челси»
18:45 «Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
17:05 Губернатор Нью-Джерси: если суд США разрешит, мы легализуем ставки очень быстро
16:30 Pinnacle запустила функцию Betting Tools
15:42 Букмекер Planetwin365 заключил соглашение с футбольной ассоциацией Сербии
15:08 БК Betcity стала официальным партнёром ПФК ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017