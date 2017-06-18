Прогноз Казанского на матч Португалия — Мексика: португальцы победят

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Португалия — Мексика на Кубке конфедераций — 2017.

Ставка: победа сборной Португалии за 2.14 (см. все коэффициенты на матч)

«Португалия, на мой взгляд, главный фаворит турнира. Это Роналду уставший? Да на нём воду возить по всей Казани можно. Фернанду Сантуш сохранил всю команду. Было бы странно, правда, если бы не сделал. Что же до Мексики, то на «Ацтеке» игра против Штатов была невыразительной. Америка отдала мяч и довольно спокойно защищалась, а атака имени Чичарито никак не могла сообразить, как же забить больше одного мяча. Португальцы куда искушённее в обороне. Про атаку молчу. Так что чистая Португалия здесь», — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Матч Португалия — Мексика состоится 18 июня на стадионе «Казань Арена». Начало — в 18:00 мск.