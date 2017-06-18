Португалия — Мексика: прогноз на матч КК-2017 от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика.

Ставка: Мексика забьёт гол до 71-й минуты включительно с коэффициентом 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

«Удивляет тот факт, что Португалия идёт довольно явным фаворитом в предстоящей встрече. Не думаю, что по уровню она сильно выше Мексики. В плане сбалансированности состава у португальцев есть сложности. Центр обороны довольно пожилой, плюс не у всех защитников была достаточная игровая практика в последнее время. Пепе пропустил несколько месяцев. Соревновательных матчей остальным также не хватало. Игру с Латвией сложно принимать всерьёз.

У Мексики была классная проверка — матч со сборной США, команды сыграли вничью — 1:1, что вполне удовлетворило мексиканцев. В Казань они прибыли раньше португальцев, да и вообще к турниру относятся более серьёзно. Уверен, что резвая мексиканская атака с Велой и Чичарито найдёт пути к воротам Патрисиу. В этой связи мне приглянулась такая ставка — «Мексика забьёт гол до 71-й минуты включительно».

Начало матча — 18 июня в 18:00 по московскому времени.