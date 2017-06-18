Sky Bet стала спонсором крикетного клуба округа Йоркшир

Букмекерская компания Sky Bet стала официальным игорным партнёром крикетного клуба округа Йоркшир в Англии.



Соглашение рассчитано на три года. Sky Bet будет использовать новое партнёрство для улучшения своего мобильного приложения и «лайв»-ставок.



Sky Bet, которая базируется в городе Йоркшире (Лидс), также получит ряд опций, связанных с брендингом, рекламой в социальных сетях и доступом к билетам на матчи клуба по крикету.

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