Камерун — Чили: прогноз на матч КК-2017 от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Кубка конфедераций Камерун — Чили.

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 3,5 за 1.75 (см. все коэффициенты на матч).

«Пока судьи на нынешнем турнире демонстрируют терпение, не лезут в кармашек за карточками по мелким поводам. Но, думаю, игра Камерун — Чили получится очень горячей. Африканцы выйдут с серьёзными намерениями, пока все равны, и они будут сражаться за очки. Бывает, что Камерун бросает играть уже по ходу турнира, но в сегодняшней встрече побьются.

Чилийцы же всегда настроены по-боевому. Возможно, сегодня не будет Алексиса Санчеса, поэтому на результат ставить не хочу. Жду минимум четырёх предупреждений. В составах обеих команд хватает футболистов, готовых вспыхнуть на ровном месте, не исключаю небольших потасовок. Судит же Дамир Скомина, который не стеснялся показывать «горчичники» даже в финале Лиги чемпионов".

Начало матча — 18 июня в 21:00 по московскому времени.