Шансы России выйти из группы на Кубке конфедераций повысились, считают аналитики

После первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России лидирует в квартете А с тремя набранными очками. Российская команда победила Новую Зеландию, в то время как Португалия и Мексика сыграли вничью.

Аналитики букмекерских контор повысили шансы сборной России на выход из группы. Перед началом турнира коэффициент на это событие составлял 1.89. Сейчас выход россиян в полуфинал котируется за 1.72 (см. все коэффициенты).

Следующим соперником сборной России станет Португалия. Матч состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.