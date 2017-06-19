Прогноз Юрия Розанова на матч Австралия — Германия: немцы уверенно победят

Спортивный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч Кубка конфедераций 2017 Австралия — Германия.

Ставка: победа сборной Германии с форой "-1" за 1.61 (см. все коэффициенты на матч).

«Пусть я вообще буду одинок, но меня состав немцев не смущает совершенно. Думаю, что они станут сильно добавлять по ходу турнира. Да и сейчас в полном порядке, на мой взгляд. Не буду советовать играть „-1.5“ не из-за немцев. Из-за австралийцев. Да, они сгорели бразильцам 0-4. Но по игре там и близко на 0:4 не было. Отлично готовая физически, агрессивная команда. По-моему, она сильнее Камеруна. Но Камерун Камеруном, а немцы немцами. Спокойно ставим „-1“. Но не зеваем. Линия упадёт. В момент появления она была 1.75. Сейчас уже 1.61. Упадёт ещё ниже», — приводит слова Розанова сайт БК «Винлайн».

Матч Австралия — Германия состоится 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.