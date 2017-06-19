Карпин: Германия всухую победит Австралию на Кубке конфедераций

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч Кубка конфедераций—2017 Австралия — Новая Зеландия.

Ставка: сухая победа Германии за 2.38 (см. все коэффициенты на матч)

«Даже при том, что Германия привезла далеко не самый основной состав, экспериментальный, я бы сказал, она продолжает оставаться одним из фаворитов турнира. И даже в таком виде сборная Германии однозначно сильнее австралийцев.



Также я бы учитывал момент, что резервисты сборной Германии будут изо всех сил стараться проявить себя, чтобы остаться в составе даже после возвращения лидеров команды.



Буду ставить на победу Германии. Более того, Австралия, думаю, даже не сумеет забить. Немцы традиционно много внимания уделяют организации игры в обороне. Именно не делают акцента на обороне, а отрабатывают игру команды в мелочах. А в обороне её в силу специфики несколько проще довести до автоматизма», — рассказал Карпин.

Матч Австралия — Германия состоится 19 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.