Власти Ямайки хотят легализовать онлайн-гемблинг

Правительство Ямайки продвигает планы по легализации онлайн-гемблинга в стране. Власти уже начали процесс регулирования отрасли.



Министр финансов и государственной службы Ямайки Одли Шоу сказал, что власти провели переговоры с рядом крупных инвесторов, которые заинтересованы в поддержке усилий по легализации онлайн-гемблинга.



«Ещё в прошлом году Игорная комиссия Ямайки встречалась с двумя крупными международными инвесторами. Существует большой оптимизм относительно роста потенциала игорного сектора», — отметил Шоу.