Букмекеры: в первом матче после рождения ребёнка Азаренко одержит лёгкую победу

20 июня белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет первый матч после рождения ребёнка. Соперницей Азаренко станет 73-я ракетка мира Риса Одзаки из Японии. Игра состоится в испанской Мальорке и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Аналитики букмекерских контор считают, что Азаренко одержит уверенную победу. Шансы белорусской спортсменки пройти в следующий раунд оцениваются коэффициентом 1.27. На Одзаки предлагается ставить за 4.12 (см. все коэффициенты на матч).

Победа Азаренко с форой "-4,5" котируется за 1.81. Шансы японки не уступить крупно и удержать фору "+4,5" гейма оцениваются коэффициентом 2.02.

Тотал матча больше 20 геймов котируется за 2.00, ТМ 20 — за 1.88.