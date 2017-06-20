Ирландский букмекер Paddy Power установил статую британского премьера Терезы Мэй высотой в 35 метров на Белых скалах Дувра.

Фигура премьер-министра была одета в юбку, раскрашенную в цвета британского флага. Все пальцы, кроме указательного и среднего, были сжаты. При этом кисть была повёрнута тыльной стороной вперёд. Такой жест у британцев считается оскорбительным.

В Брюсселе вчера, 19 июня, официально стартовали переговоры по Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Paddy Power заявила, что хочет предложить «сильную и стабильную» поддержку премьер-министру Мэй и её британской переговорной команде после катастрофических результатов всеобщих выборов в Великобритании.

При этом букмекер продолжает принимать ставки на то, что Великобритания все же останется в ЕС. Такой вариант развития событий оценен коэффициентом 21.0.

Видео доступно на официальном аккаунте букмекера в YouTube.