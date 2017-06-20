В индийском штате будут сажать в тюрьму за онлайн-гемблинг

Операторы онлайн-азартных игр в индийском штате Телангана столкнутся с более жёсткими санкциями, поскольку правительство штата ужесточает свои законы по регулированию азартных игр.

Власти приняли постановление, вносящее изменения в «Закон об игорных действиях штата» от 1974 года. В постановление добавлено новое определение «киберпространства», что делает ставки и прочие азартные игры в Интернете незаконными. Это означает, что теперь за ставки на спорт и онлайн-покер жители штата могут получить тюремные сроки.

Тем, кто будет пойман за онлайн-азартными играми, придётся заплатить штраф в размере 5000 рупий (77,6 доллара США) и провести один год в тюрьме. При повторном нарушении наказание будет удвоено.