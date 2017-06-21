Согласно котировкам, Южный победит Рублёва на турнире ATP в Галле

22 июня в матче второго круга мужского одиночного разряда турнира ATP в Галле встретятся россияне Михаил Южный и Андрей Рублёв. Начало встречи — в 11:00 по московскому времени.



Согласно котировкам, у Южного больше шансов на победу в этом матче. Победа Михаила оценивается коэффициентом 1.83. Победа с форой "-2,5" гейма — 2.10 (см. все коэффициенты на матч).



Если Рублёв сумеет победить Южного, сыграет ставка с коэффициентом 2.06. На то, что Андрей сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.74.