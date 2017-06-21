Сборная Мексики легко победит Новую Зеландию на КК-2017, убеждены аналитики

21 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Мексики и Новой Зеландии. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Мексики за 1.14. Шансы Новой Зеландии на победу оценены коэффициентом 19.0. Поставить на ничью можно за 9.70 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.61, а на ТМ 2,5 гола — за 2.47.



Самые вероятные авторы голов — Хавьер Эрнандес (1.60) и Карлос Вела (1.85). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 3.22.