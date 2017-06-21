GVC Holdings оптимизировал теннисные рынки перед Уимблдонским турниром

В преддверии Уимблдонского турнира, который будет проводиться с 3 по 16 июля в Лондоне, игорная компания GVC Holdings провела оптимизацию разделов со ставками на теннис.

На своих букмекерских площадках, bwin и Sportinbet, компания провела полную реорганизацию теннисных разделов, добавив новые фиды данных в сочетании с новой графикой визуализации. Группы разработчиков GVC рассказали, что новые функции улучшат взаимодействие пользователей и скорость получения информации.

Для обновления теннисных разделов GVC заключила многолетнее соглашение с компанией IMG. Согласно нему букмекерским платформам холдинга будут доступны официальные данный трёх турниров «Большого шлема», а также 19 000 матчей турниров под эгидой ATP, WTA и ATP Challenger, в то время как Sportradar предоставит свои данные для всех теннисных событий Австралии, включая Australian Open, а также ITF-тур.

«Наша миссия — предоставить лучший в своём классе сервис во всём, что мы делаем. Честно говоря, до сих пор наше теннисное приложение нас не устраивало. В спорте получение качественных данных имеет первостепенное значение, теперь мы предоставляем их нашим клиентам. Мы добились огромных успехов в обновлении теннисных разделов, и мы продолжим оптимизировать их на основе отзывов наших игроков», — рассказал главный специалист по продуктам GVC Holdings Лирон Снайр.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. Её акции торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.



В ближайшем времени GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.