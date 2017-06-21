Букмекеры: в 1-м раунде драфта НХЛ будет выбран лишь один россиянин

23 и 24 июня в Чикаго состоится очередной драфт НХЛ. По мнению букмекеров, в первом раунде будет выбран только один россиянин. Вероятно, речь идёт о динамовце Климе Костине, которого предположительно выберут в первой десятке.

Коэффициент на то, что в первом раунде будет выбрано не более одного россиянина, — 1.2. Если же в первом раунде выберут хотя бы двух россиян, то сыграет коэффициент 4.0. А такая вероятность существует. По мнению американских и канадских аналитиков, в конце первого раунда могут выбрать ещё и Никиту Попугаева.