Букмекеры не считают сборную Германии фаворитом в игре Кубка конфедераций с Чили

22 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Германии и Чили. Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Чили за 2.62. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 2.76. Поставить на ничью можно за 3.54 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.58, а на ТМ 2,5 гола — за 2.55.



Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес (2.32) и Тимо Вернер (2.63). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.49.