Прогноз Генича на матч Камерун — Австралия: африканцы победят

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка конфедераций — 2017 Камерун — Австралия.

Ставка: победа сборной Камеруна за 2.29 (см. все коэффициенты на матч).

«Скажу так: это не Австралия два забила, а Германия позволила себе два пропустить. Привет, Бернд Лено! Ведь по большому счёту немцы не играли. Они дурачились, понимая своё очевидное превосходство над соперником. Чилийцы тоже имели серьёзное преимущество над Камеруном, но африканцы понравились больше. Мощные, статные, подвижные. Веду к тому, что для меня Камерун — фаворит данного матча. К тому же у «львов» было на день отдыха больше. Вполне может сыграть. Ничего не выдумывая, беру чистый Камерун. Ну, в том смысле, что Камерун возьмёт да и выиграет в этом матче за 3-е место в группе. Чили и Германия пройдут дальше, а подопечные Брооса спокойненько полетят домой с хорошим настроением, обойдя обладателя Кубка Азии. Так вижу», — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч Камерун — Австралия состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.