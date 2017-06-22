FA и Ladbrokes расторгли контракт после скандала с участием Бартона

Футбольная ассоциация Англии (FA) завершила своё коммерческое партнёрство с букмекерской компанией Ladbrokes.

Стороны начали сотрудничество в прошлом году, но в последние месяцы FA столкнулась с давлением и пересмотрела свою позицию по партнёрствам с компаниями из индустрии азартных игр после громкого дела с участием игрока АПЛ Джои Бартона.

Совет FA собирался в прошлом месяце, чтобы обсудить вопрос о сделках, связанных с игорными операторами, и пришёл к выводу о необходимостиь закончить все спонсорские отношения с такими компаниями по окончании сезона-2016/17.

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