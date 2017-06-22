FA и Ladbrokes расторгли контракт после скандала с участием Бартона

Футбольная ассоциация Англии (FA) завершила своё коммерческое партнёрство с букмекерской компанией Ladbrokes.
Стороны начали сотрудничество в прошлом году, но в последние месяцы FA столкнулась с давлением и пересмотрела свою позицию по партнёрствам с компаниями из индустрии азартных игр после громкого дела с участием игрока АПЛ Джои Бартона.
Совет FA собирался в прошлом месяце, чтобы обсудить вопрос о сделках, связанных с игорными операторами, и пришёл к выводу о необходимостиь закончить все спонсорские отношения с такими компаниями по окончании сезона-2016/17.
Бартон: в глазах FA я расист, бьющий фанатов ногами и кусающий других игроков
Поставил на свой трансфер. Как английские футболисты страдают от игромании
Джои Бартон далеко не единственный футболист в Англии, не представляющий жизни без ставок на спорт.