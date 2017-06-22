Согласно котировкам, Хачанов победит Рублёва в 1/4 финала турнира в Галле

23 июня в матче 1/4 финала мужского одиночного разряда турнира ATP в Галле встретятся россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Начало встречи — в 13:00 по московскому времени.



Согласно котировкам, у Хачанова больше шансов на победу в этом матче. Победа Карена оценивается коэффициентом 1.46. Победа с форой «-2,5» гейма — 1.91 (см. все коэффициенты на матч).



Если Рублёв сумеет победить Хачанова, сыграет ставка с коэффициентом 2.95. На то, что Андрей сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.99.