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Betfair поможет 50 женщинам получить тренерскую лицензию УЕФА

23 июня 2017, пятница. 14:11. Ставки

Букмекерская компания Betfair совместно с организацией Women in Football запустила кампанию «Прекрасная игра». Букмекер профинансирует 50 женщин, которые будут стремиться получить тренерские лицензии УЕФА.

Компания поставила перед собой долгосрочную задачу удвоить количество британских футбольных тренеров Великобритании с лицензиями УЕФА. На данный момент такие лицензии имеют лишь 29 женщин. Для сравнения, лицензии УЕФА есть более чем у 1400 мужчин из Великобритании.

Букмекерская контора будет покрывать расходы в размере £ 50 тыс., необходимые для участия 50 кандидатов в лицензионном курсе УЕФА.

Видео доступно в YouTube.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Betfair
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