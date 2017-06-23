Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Власти Великобритании накажут букмекеров за нарушение прав потребителей

23 июня 2017, пятница. 15:46. Ставки

Комиссия Великобритании по рынку и конкуренции (CMA) подтвердила, что начнёт принудительные действия против ряда операторов онлайн азартных игр, подозреваемых в нарушении потребительского законодательства.

Этот шаг будет сделан в рамках совместной программы CMA и Комиссии Великобритании по азартным играм (UKGC). В прошлом году UKGC объединился с CMA для решения проблем, связанных с потенциальными нарушениями потребительского законодательства, такими как вводящие в заблуждение рекламные акции и несправедливые условия, используемые компаниями для блокирования выплат игрокам.

CMA обнаружила, что различные операторы занимаются практикой, «вероятно, нарушающей потребительское право», а потому заявила, что будет принимать меры против этих компаний, чтобы положить конец любой незаконной деятельности.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
23 июня 2017, пятница
16:24 Комиссия по азартным играм: разрыв контракта FA и Ladbrokes на нас не повлияет
15:58 БК «Фонбет» проведёт второй турнир по шахматам для всех желающих
15:46 Власти Великобритании накажут букмекеров за нарушение прав потребителей
14:11 Betfair поможет 50 женщинам получить тренерскую лицензию УЕФА
12:19 Законопроект о списке событий для приёма ставок рекомендован к первому чтению
11:46 Букмекеры: шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций снизились в 2,5 раза
22 июня 2017, четверг
23:56 Согласно котировкам, Хачанов победит Рублёва в 1/4 финала турнира в Галле
22:46 Google был заблокирован в России из-за офшорного букмекера Fonbet
19:00 Букмекер M88 стал спонсором «Борнмута»
18:18 Google был заблокирован в России из-за сайта букмекерской конторы
17:10 FA и Ladbrokes расторгли контракт после скандала с участием Бартона
14:43 Прогноз Генича на матч Камерун — Австралия: африканцы победят
13:46 БК «Леон» продлила договор с «Крыльями Советов», покинувшими РФПЛ
13:42 Букмекерские лицензии предлагают аннулировать за бездействие в течение квартала
13:00 Букмекеры не считают сборную Германии фаворитом в игре Кубка конфедераций с Чили
11:30 «Манчестер Сити» заключил соглашение с азиатским букмекером K8
10:00 Камерун — Австралия: букмекеры назвали фаворита матча Кубка конфедераций — 2017
21 июня 2017, среда
22:15 Букмекеры: в 1-м раунде драфта НХЛ будет выбран лишь один россиянин
19:45 Хачанов проиграет Нисикори на турнире ATP в Галле, убеждены букмекеры
18:15 Эксперты: Левандовски не покинет «Баварию», несмотря на интерес «Реала», «Челси»
16:45 Букмекер KB88 заплатит «Аяксу» € 800 тыс. за два года спонсорства
15:59 Прогноз Карпина на матч Россия — Португалия: результативная ничья
14:45 Генич: Мексика минимум трижды забьёт Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
13:38 GVC Holdings оптимизировал теннисные рынки перед Уимблдонским турниром
13:00 Сборная Мексики легко победит Новую Зеландию на КК-2017, убеждены аналитики
11:30 Согласно котировкам, Южный победит Рублёва на турнире ATP в Галле
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию на Кубке конфедераций
04:26 Казанский: Россия забьёт Португалии в обоих таймах за 5.63
20 июня 2017, вторник
23:46 В индийском штате будут сажать в тюрьму за онлайн-гемблинг
22:40 Букмекеры: Сергей Бобровский станет лауреатом «Везина Трофи»
19:00 Paddy Power установил статую британского премьера Терезы Мэй высотой в 35 метров
17:32 Согласно котировкам, баскетболистки сборной России победят Грецию на ЧЕ-2017
16:33 Букмекеры: в первом матче после рождения ребёнка Азаренко одержит лёгкую победу
16:00 Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК, шансы России выросли
15:11 GVC Holdings презентовал казино-студию The Clubhouse
14:52 Холдинг 888 больше всего из британских игорных компаний потеряет от Brexit
14:30 Австралийский арбитражный трибунал одобрил слияние Tabcorp и Tatts Group
13:52 Игрок угадал пять ничейных исходов и выиграл 115 тыс. со ставки в 50 рублей
11:30 СРО букмекеров: Кубок конфедераций станет бизнес-полигоном для наших лицензиатов
00:25 Бартон: в глазах FA я расист, бьющий фанатов ногами и кусающий других игроков
19 июня 2017, понедельник
22:00 Аналитики: Нолан Патрик будет выбран под 1-м номером на драфте НХЛ
20:45 Власти Ямайки хотят легализовать онлайн-гемблинг
19:25 Betsafe первой среди брендов Betsson стала предлагать ставки на скачки
19:03 Winamax организует турнир по покеру для болельщиков, игроков «Нанта»
17:11 Карпин: Германия всухую победит Австралию на Кубке конфедераций
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017