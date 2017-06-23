Власти Великобритании накажут букмекеров за нарушение прав потребителей

Комиссия Великобритании по рынку и конкуренции (CMA) подтвердила, что начнёт принудительные действия против ряда операторов онлайн азартных игр, подозреваемых в нарушении потребительского законодательства.



Этот шаг будет сделан в рамках совместной программы CMA и Комиссии Великобритании по азартным играм (UKGC). В прошлом году UKGC объединился с CMA для решения проблем, связанных с потенциальными нарушениями потребительского законодательства, такими как вводящие в заблуждение рекламные акции и несправедливые условия, используемые компаниями для блокирования выплат игрокам.

CMA обнаружила, что различные операторы занимаются практикой, «вероятно, нарушающей потребительское право», а потому заявила, что будет принимать меры против этих компаний, чтобы положить конец любой незаконной деятельности.