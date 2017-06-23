БК «Фонбет» проведёт второй турнир по шахматам для всех желающих

27 июня в рамках глобального совместного сотрудничества букмекерская контора «Фонбет» и шахматная школа «Этюд» проводят второй блиц-турнир «Шахматные Этюды в Фонбете».



Призовой фонд турнира составит 30 тыс. рублей. Участие в турнире не предполагает турнирного взноса, новичкам в случае успешного выступления присваивается официальный рейтинг ФИДЕ.



Для участников турнира и болельщиков будет организован фуршет, а также прямые трансляции спортивных событий на больших экранах флагманского ресторана в Москве.

«Фонбет»: на следующий шахматный турнир планируем пригласить Карякина