Комиссия по азартным играм: разрыв контракта FA и Ladbrokes на нас не повлияет

Комиссия Великобритании по азартным играм (UKGC) опубликовала ответ на вчерашнюю новость о том, что футбольная ассоциация Англии (FA) завершила своё коммерческое партнёрство с букмекерской компанией Ladbrokes.

«У комиссии по азартным играм есть сильные и эффективные партнёрские отношения со спортивными руководящими органами и представителями индустрии азартных игр для выявления и принятия мер против любой гемблинг-деятельности, которая угрожает целостности спорта. На эту важную работу не повлияет недавнее решение FA о прекращении сотрудничества с Ladbrokes», — говорится в заявлении.