Аналитики: Клим Костин будет выбран до 18-го номера на драфте НХЛ

23 и 24 июня в Чикаго состоится очередной драфт НХЛ. По мнению букмекеров, россиянин Клим Костин должен быть выбран до 17-го номера включительно. Коэффициент на это событие составляет — 1.87. В то же время если Костин будет выбран от 18-го номера и позднее, то сыграет коэффициент 1.93.

Стоит отметить, что разнообразные заокеанские сайты, прогнозирующие развитие событий на предстоящем драфте, считают, что московский динамовец будет выбран либо под 9-м номером «Детройтом», либо под 12-м «Каролиной».