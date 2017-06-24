Аналитики: сборная Португалии не оставит шансов Новой Зеландии в матче КК-2017

Сегодня, 24 июня, в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций встретятся сборные Новой Зеландии и Португалии. Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Новой Зеландии за 20.0. Шансы Португалии на победу оценены коэффициентом 1.11. Поставить на ничью можно за 12.0 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.43, а на ТМ 2,5 гола — за 2.85.



Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.35) и Андре Силва (1.70). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.67.