Прогноз Карпина на матч Мексика — Россия: результативная ничья

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч Кубка конфедераций 2017 года Мексика — Россия.

Ставка: результативная ничья за 4.30 (см. все коэффициенты на матч)

«Хотелось бы, чтобы Россия победила и вышла из группы. Но, беря во внимание то, как играла Мексика против Португалии, России будет непросто. И если также интенсивно Мексика будет играть и с нашей сборной, а я думаю, что так и будет, потому что многие футболисты Мексики отдохнули в матче с Новой Зеландией, российская команда не сможет выиграть. Думаю, матч завершится результативной ничьей», — рассказал Карпин.

Матч Мексика — Россия состоится 24 июня на стадионе «Казань Арена». Начало — в 18:00.