Букмекер: 70 % игроков ставят на поражение сборной России в матче с Мексикой

Российские игроки не верят в свою сборную в предстоящем матче Кубка конфедераций. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

Из основных выборов (П1/ничья/П2) 70 % ставок в данной встрече сделано на победу мексиканской сборной. На Россию ставят лишь в 25 % случаев. Ещё 5 % ставок сделано на ничью.

Матч ожидается результатиивный: 75 % ставок сделано на тотал больше 2,5 гола и лишь 25 % на меньше.

Из крупных ставок в компании отметили клиентов, которые поставили 250 тыс. рублей на победу Мексики с коэффициентом 2.35 и 120 тыс. рублей на то, что Мексика не проиграет за 1.40.

Матч Мексика — Россия состоится 24 июня на стадионе «Казань Арена». Начало — в 18:00. В случае поражения сборная России гарантированно завершит выступления на Кубке конфедераций.