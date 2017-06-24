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Титов: Мексика всухую победит Россию

24 июня 2017, суббота. 15:29. Ставки

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч Кубка конфедераций Мексика — Россия.

Ставка: Мексика победит и не пропустит за 4.00 (см. все коэффициенты на матч)

«Поразило, что сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот португальцев. С такой атакой трудно конкурировать на серьёзном уровне. А Мексика мне понравилась в первом матче, во втором сменился состав, причём практически полностью, но моментов мексиканцы создали очень много. Забили два мяча мексиканцы, но могли забить не меньше пяти.

Очевидно, что Мексика серьёзно превосходит Россию в скорости. Очень быстрые фланги у мексиканцев, практически реактивные. На всех позициях собраны игроки высокого уровня. Россиянам же не хватает даже не класса, а уверенности в своих силах. Официальных матчей нет, а в контрольных совсем другая обстановка, никто до конца не выкладывается.

Думаю, что в матче с Мексикой у России будет более атакующий состав, но это не поможет. Предположу, что Мексика выиграет, причём всухую», — рассказал Титов.

Матч Мексика — Россия состоится 24 июня на стадионе «Казань Арена». Начало — в 18:00.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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