Житель Москвы выиграл 169 тыс. со ставки в 300 рублей на шесть футбольных матчей

Почти 170 тыс. заработал житель Москвы, поставивший 300 рублей на экспресс из 6 футбольных матчей.



«Проходящий в России Кубок конфедераций по футболу пока не будоражит болельщиков неожиданными результатами, но способен приносить прибыль. Ничья в матче Германия — Чили напрашивалась: после того как вничью сыграли другие команды в этой группе — Австралии и Камеруна, чилийцам и немцам было выгодно расписать мировую и особо не рисковать перед последним туром. Так и получилось — соперники обменялись голами — 1:1, что сыграло на руку нашему клиенту, поставившему на ничью», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе БК «Фонбет».