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Аналитики: Гран-при Азербайджана выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очки

25 июня 2017, воскресенье. 11:00. Ставки

Сегодня, 25 июня, на уличной трассе в Баку состоится гонка восьмого этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени.

Фаворитом гонки эксперты считается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (1.30). Следом идёт его партнер Валттери Боттас (5.00), замыкает тройку потенциальных победителей гонщик «Феррари» Себастьян Феттель с коэффициентом 10.00 (см. все коэффициенты на гонку).

На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 201.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Валттери Боттас Даниил Квят Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель коэффициенты
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