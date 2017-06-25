Алексис обязательно забьёт Австралии в матче Кубка конфедераций, думают эксперты

25 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Чили и Австралии. Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Чили за 1.32. Шансы Австралии на победу оценены коэффициентом 10.0. Поставить на ничью можно за 5.75. (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52.



Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес (1.86) и Эдуардо Варгас (2.15). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.92.