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Алексис обязательно забьёт Австралии в матче Кубка конфедераций, думают эксперты

25 июня 2017, воскресенье. 12:30. Ставки

25 июня в матче Кубка конфедераций встретятся сборные Чили и Австралии. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Чили за 1.32. Шансы Австралии на победу оценены коэффициентом 10.0. Поставить на ничью можно за 5.75. (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52.

Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес (1.86) и Эдуардо Варгас (2.15). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.92.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Чили — Футбол Алексис Санчес коэффициенты
Новости. Ставки
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