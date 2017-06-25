Прогноз робота Бакстера на матч Чили — Австралия: чилийская сборная победит

В Москве на Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает предсказывать исходы матчей Кубка конфедераций – 2017. Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.



В матче Чили — Австралия, проанализировав пространство, Бакстер выбрал южноамериканскую команду.

Букмекеры солидарны с роботом и считают сборную Чили явным фаворитом встречи. На победу чилийцев предлагается ставить за 1.32. Шансы Австралии на победу оценены коэффициентом 10.00. Поставить на ничью можно за 5.75. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52 (см. все коэффициенты на матч).

Матч Чили — Австралия состоится 25 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.