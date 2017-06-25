По окончании группового этапа букмекеры назвали фаворита Кубка конфедераций

Завершился групповой этап проходящего в России Кубка конфедераций. Теперь в полуфинале турнира сборная Португалии, занявшая первое место в группе A, встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.

Букмекеры уверены в итоговой победе сборной Португалии (1.53), Чили считается аутсайдером пары (2.40). (см. все коэффициенты).

В другом полуфинале встретятся лучшая команда группы B сборная Германии и сборная Мексики, занявшая второе место в группе A. Матч состоится 29 июня в Сочи.

Аналитики не сомневаются в проходе сборной Германии (1.43), шансы Мексики оценены в 2.77.

Фаворитом на победу в турнире считается Португалия (3.04), следом идут Германия (3.20), Чили (3.74) и Мексика (6.00).