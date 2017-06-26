Премьер-министр Словакии: матч Евро U21 Италия — Германия мог быть договорным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание, чтобы УЕФА проверил матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы—2017 по футболу U21 между сборными Германии и Италии (0:1). По мнению Фицо, игра могла быть договорной, информирует AP.

Политик написал письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину, в котором отметил, что указанный матч был похож на договорной, а также попросил организацию озаботиться тем, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем.

Италия обыграла Германию со счётом 1:0, обе команды набрали в турнирной таблице по шесть очков, выше по дополнительным показателям оказались итальянцы. В плей-офф турнира выходили четыре команды — победители групп и лучшая из сборных, занявших второе место. Словакия прошла бы в полуфинал в случае, если бы Германия и Италия сыграли вничью.