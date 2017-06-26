Аналитики: Кузнецова победит немку Бартель на турнире в Истбурне

27 июня в матче второго круга женского одиночного разряда турнира WTA в Истбурне встретятся немка Мона Бартель и россиянка Светлана Кузнецова. Начало встречи — в 13:00 мск.



Согласно котировкам, у россиянки больше шансов в этом матче. Победа Кузнецовой оценивается коэффициентом 1.59. Победа с форой "-2,5" гейма — 1.84 (см. все коэффициенты на матч).



Если Бартель сумеет победить Кузнецову, сыграет ставка с коэффициентом 2.53. На то, что немка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.01.