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Седьмой оператор получил лицензию на игорную деятельность в Португалии

27 июня 2017, вторник. 10:00. Ставки

Португальский регулятор Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos выдал седьмую лицензию на игорную деятельность. Компания Figueira Praia получила право на использование сайта CasinoPortugal.pt для азартных игр.

Операторы ставок на спорт в Португалии облагаются непомерно высоким налогом в размере от 8% до 16% от оборота, в связи с чем количество лицензированных букмекеров в стране невелико. Казино и покер облагаются налогом от 15% до 30% от общего дохода, что также сковывает мелких и средних операторов.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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