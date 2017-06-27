Седьмой оператор получил лицензию на игорную деятельность в Португалии

Португальский регулятор Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos выдал седьмую лицензию на игорную деятельность. Компания Figueira Praia получила право на использование сайта CasinoPortugal.pt для азартных игр.

Операторы ставок на спорт в Португалии облагаются непомерно высоким налогом в размере от 8% до 16% от оборота, в связи с чем количество лицензированных букмекеров в стране невелико. Казино и покер облагаются налогом от 15% до 30% от общего дохода, что также сковывает мелких и средних операторов.