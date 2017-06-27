Макаров (БК «Бинго-Бум»): осенью запустим приём интерактивных ставок на спорт

Президент букмекерской компании «Бинго-Бум» и председатель правления СРО «Ассоциация букмекерских контор» Константин Макаров рассказал о росте интереса к интерактивным ставкам в России, а также о начале приёма ставок на спорт на сайте БК «Бинго-Бум».



«На данный момент у «Бинго-Бум» порядка 10 тыс. активных игроков, делающих интерактивные ставки. А зарегистрировавшихся игроков — свыше 30 тыс. Под активными пользователями подразумеваются те клиенты, которые ввели деньги, сделали ставку, вывели сумму.



Объём онлайн-ставок с момента запуска составляет порядка 125 млн рублей, за последний месяц их было сделано на сумму 50 млн рублей. Самый большой выигрыш, который был выплачен, — 125 тыс. рублей.



Мы уже внедрили спортивную линию в ряде наших ППС, к началу осени 2017 года планируем запустить приём ставок на спорт на сайте БК «Бинго-Бум». Надеемся, что к чемпионату мира по футболу 2018 года мы сможем полностью оттестировать все наши технологии, сделать сервис максимально удобным, лёгким, комфортным и быстрым.



В последние месяцы по сравнению с началом года повысился интерес к интерактивным ставкам. Мы прогнозируем, что ситуация будет развиваться по принципу снежного кома: когда наберётся критическая масса, можно будет увидеть показатели, которые в разы превышают нынешние темпы роста.



Также планируется расширение способов идентификации, которые сейчас есть. Планируется прийти к тому, чтобы для игроков процесс идентификации занимал минимально возможный промежуток времени. В целом представители рынка пытаются донести до законодателей необходимость упрощения идентификации. Сейчас наши юристы и юристы СРО работают по данному вопросу. Считаем, что сложный процесс идентификации — это один из факторов, который на данный момент сдерживает интерес людей к интерактивным ставкам», — рассказал Макаров корреспонденту «Чемпионата».

Букмекерская компания «Бинго-Бум» объявила о начале полноценного приёма интерактивных ставок в начале апреля 2017 года.