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Англия — Германия: букмекеры назвали фаворита полуфинала Евро-2017 U21

27 июня 2017, вторник. 13:15. Ставки

27 июня в полуфинальном матче молодёжного чемпионата Европы U21 встретятся сборные Англии и Германии. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Германии за 2.40. Шансы Англии на победу оценены коэффициентом 3.18. Поставить на ничью после 90 минут матча можно за 3.38 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.27, а на ТМ 2,5 гола — за 1.56.

Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.90. Шансы Англии на выход в финал оценены в 2.16, шансы Германии — в 1.72.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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