«Вашингтон Нэшионалс» — «Чикаго Кабс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Вашингтон Нэшионалс» — «Чикаго Кабс».

Ставка: «Чикаго Кабс» не будет проигрывать по итогам 5 иннингов с коэффициентом 2.05 (см. все коэффициенты на матч).

«Интригующее противостояние состоится сегодня в Вашингтоне. Оппонировать друг другу будут питчеры, которые признавались лучшими в Национальной лиге в двух последних сезонах. Питчер „Нэшионалс“ Макс Шерцер выиграл приз Сая Янга в 2016 году, а Джейк Арриета из „Чикаго Кабс“ на сезон раньше. В нынешнем же Шерцер снова играет фантастически, а вот Арриета слабовато, как и вся команда „Чикаго Кабс“ — между прочим, действующий чемпион.

Тем не менее не уверен, что всё так уж просто завершится в пользу «Вашингтона». Во-первых, в нынешнем сезоне Шерцер играет в гостях заметно лучше, чем дома. На выезде средняя пропускаемость — 1,62, а дома — 2,85. К тому же многие игроки «Кабс» имеют неплохие цифры против Шерцера. Ла Стелла, Риззо и Расселл выбивали против этого подающего хоумраны. Для сравнения, ни один из игроков «Нэшионалс» не имеет в статистике хоумранов против Арриеты, включая великолепного Брайса Харпера и проводящего классный сезон Райана Циммермана.

Арриета в гостях играет не так здорово, как дома, где у него нет поражений. Но в последнем матче на поле «Марлинс» он отработал 7 иннингов, пропустив лишь 1 очко. Так что я попробую предположить, что «Кабс» по итогам 5 иннингов не будут уступать в счёте. Особая надежда на атаку, которая в состоянии раскусить потрясающего подающего Шерцера".

Начало матча — 28 июня в 02:05 по московскому времени.