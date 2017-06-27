Верховный суд США рассмотрит призыв штата Нью-Джерси отменить запрет на ставки

Верховный суд США объявил, что рассмотрит призыв штата Нью-Джерси отменить федеральный закон, запрещающий спортивные ставки.

Власти Нью-Джерси стремятся добиться легализации ставок на спорт уже около пяти лет. Победа Нью-Джерси в этом деле позволит штату предлагать законные ставки на спорт в своих казино и на гоночных трассах.

Верховный суд сообщил, что внимательно изучит «Закон о защите профессиональных и любительских видов спорта» 1992 года, а также федеральный запрет на ставки. Эксперты ожидают, что решение будет вынесено весной следующего года.