Согласно котировкам Павлюченкова победит британку Уотсон на турнире в Истбурне

28 июня в матче третьего круга турнира женского одиночного разряда в Истбурне встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и британка Хитер Уотсон. Начало встречи — в 17:30 мск.



Согласно котировкам, у россиянки чуть больше шансов в этом матче. Победа Павлюченковой оценивается коэффициентом 1.74. Победа с форой "-2,5" гейма — 1.96 (см. все коэффициенты на матч).



Если Уотсон сумеет победить Павлюченкову, сыграет ставка с коэффициентом 2.22. На то, что британка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.88.