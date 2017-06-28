Прогноз Генича на матч Португалия — Чили: португальцы забьют во втором тайме

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на полуфинальный матч Кубка конфедераций — 2017 Португалия — Чили.

Ставка: Португалия забьёт во втором тайме за 1.80 (см. все коэффициенты на матч)

«У Португалии на день отдыха больше, плюс игра с Новой Зеландией больше напоминала прогулку по полю, чем официальный матч. Как мне кажется, Португалия должна быть посвежее. Что в товарищеских матчах против России и Румынии, что на этом турнире — чисто визуально чилийцы во вторых таймах заметно провисали. Да и Австралия заставила южноамериканцев здорово попотеть в последнем матче.

Обойма игроков у Чили не такая мощная, как у команды Фернанду Сантуша. Это может сыграть. И не забываем, что Чили самая низкорослая команда на Кубке конфедераций. А у Португалии есть кому забивать со «второго этажа». Пусть пока чилийцы ещё и не пропускали во вторых таймах, но когда-то это должно произойти. Время пришло. И пусть это будет в матче с Португалией", — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч Португалия — Чили состоится 28 июня в Казани. Начало — в 21:00 мск.