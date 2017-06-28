William Hill станет титульным спонсором скачек St Leger Stakes

Букмекерская компания William Hill объявила о заключении спонсорского соглашения с британским турниром по скачкам St Leger Stakes.

Контракт рассчитан на три года, по его условиям оператор станет титульным спонсором мероприятия. Теперь официальное название турнира будет звучать так: William Hill St Leger Festival.

Фестиваль скачек проходит ежегодно и по традиции длится четыре дня. В 2017 году мероприятие состоится с 13 по 16 сентября.

Накануне европейский онлайн-оператор LeoVegas AB объявил о заключении партнёрского соглашения с футбольным клубом «Норвич Сити».