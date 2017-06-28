«Лос-Анджелес Энджелс» — «Лос-Анджелес Доджерс»: прогноз от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Лос-Анджелес Энджелс» — «Лос-Анджелес Доджерс».

Ставка: тотал страйк-аутов Рю Хён-Чжина меньше 4,5 с коэффициентом 1.9 (см. все коэффициенты на матч).

«Противостояние „Энджелс“ и „Доджерс“ продолжится на поле „ангелов“. В предыдущие два дня команды обменялись победами, причём „Энджелс“ прервали 10-матчевую победную серию соперника. Но сегодня хочется остановиться на игры стартового питчера „Доджерс“ Рю Хён-Чжина. По ходу сезона его выводили из стартовой ротации, правда, ненадолго. Но после этого он отвоевал место стартера и начал показывать более качественную игру. Хотя без провалов Рю всё равно не обходится.

В последнем гостевом матче с «Цинциннати» Рю сделал 7 страйк-аутов. На выезде это его лучший результат в сезоне. В среднем он делает без малого 5 страйк-аутов, но это во многом благодаря встрече с «Редс». В вечерних матчах Рю и до отметки в 4 страйк-аута не дотягивает. Учитывая, что во вчерашней встрече «Энджелс» не сумели набрать ни единого очка, то сегодня они будут сконцентрированы на игре на бите и постараются сломать Рю, который в этом сезоне не так часто играет больше 5 иннингов".

Начало матча — 29 июня в 05:07 по московскому времени.